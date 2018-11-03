Сёмин прокомментировал победу над тульским "Арсеналом"

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Сёмин прокомментировал победу над тульским "Арсеналом"

Наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин поделился мыслями после победы своей команды над тульским "Арсеналом" в матче 13-го тура чемпионата России.

"Первый тайм был очень сложным. Соперник был лучше нас в плане агрессии, хотя шансов особо не создавал. А вот после перерыва мы сыграли гораздо лучше - добавили в движении, пошли хорошие комбинации, забили два гола. Смогли переломить ситуацию. Можно сказать, что сейчас "Локомотив" в порядке. У нас хорошая серия побед. Уже сейчас можно отметить положительный момент, что вторые таймы команда проводит активно, как в прошлом году. Значит, мы подходим к нужным кондициям" - сказал Сёмин.

Также тренер "железнодорожников" ответил на претензии коллеги из "Арсенала" Олега Кононова, который после матча активно критиковал судейство.

"Мы победили закономерно. Что говорит Кононов, не наш вопрос" - добавил Сёмин

Не пропустите: "Локомотив" обыграл тульский "Арсенал" и одержал пятую кряду победу в РПЛ. | http://soccernews.ru

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