Семин прокомментировал победу сборной России над Словенией

Фото: инстаграм Семина/Автор неизвестен

Экс-тренер московского "Локомотива" и "Ростова" Юрий Семин поделился мнением о победе сборной России в матче со Словенией (2:1) в рамках квалификации к ЧМ-2022.

"До последних минут заставили нервничать, но все-таки выстояли. Это похвально.

Молодцы, сегодня показали великолепный футбол. Пусть не все получалось, но местами игроки взаимодействовали отлично.

Валерий Карпин – фартовый? Ну а почему нет? В футболе иногда без удачи никуда.

Поздравляю всю команду и страну с таким замечательным результатом", – сказал Семин.

Также не пропустите: Сборная России на выезде одолела Словению в квалификации к ЧМ-2022 . | http://soccernews.ru