Семин прокомментировал победу сборной России над Словенией
Фото: инстаграм Семина/Автор неизвестен
Экс-тренер московского "Локомотива" и "Ростова" Юрий Семин поделился мнением о победе сборной России в матче со Словенией (2:1) в рамках квалификации к ЧМ-2022.
"До последних минут заставили нервничать, но все-таки выстояли. Это похвально.
Молодцы, сегодня показали великолепный футбол. Пусть не все получалось, но местами игроки взаимодействовали отлично.
Валерий Карпин – фартовый? Ну а почему нет? В футболе иногда без удачи никуда.
Поздравляю всю команду и страну с таким замечательным результатом", – сказал Семин.
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