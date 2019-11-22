Семин прокомментировал победу в матче над "Тамбовом"

Наставник "Локомотива" Юрий Семин высказался о матче 17-го тура РПЛ с "Тамбовом". Об этом сообщает "Матч Премьер".

Отметим, что это первый победный матч "железнодорожников" за четыре игры чемпионата.

"Какая-то рваная игра получилась. Очень хорошие были отрезки в первом тайме. Использовали преимущество. Во втором - допустили ошибки, счет выровнялся. Началась нервозность. Молодцы, что нашли момент для того, чтобы матч выиграть. У нас не было неудачной серии. Все было удачное", - сказал Семин.

"Локомотив" с 34 баллами набрал 2 место в турнирной таблице РПЛ. "Тамбов" с 17 баллами занимает 14 место.

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