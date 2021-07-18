Семин прокомментировал победу "Зенита" в Суперкубке России

Фото: инстаграм Семина/Автор неизвестен

Экс-тренер московского "Локомотива" и сборной России Юрий Семин прокомментировал результат матча за Суперкубок России, в котором "железнодоржники" разгромно проиграли "Зениту".

"На удивление, "Зенит" провел очень сильный матч. Почему на удивление? Они имели меньше времени на подготовку: именно основным составом петербуржцы сыграли поменьше контрольных матчей в подготовительный период.

В "Зените" прекрасно тактически сработали. Они знают, что "Локомотив" выходит в короткий пас от вратаря – как раз так три мяча и забили…

Тактическая ситуация Сергея Семака помогла вскрыть оборону "Локо". Семак сыграл блестяще", – сказал Семин.

Напомним, что 17 июля "Зенит" разгромно обыграл "Локомотив" со счетом 3:0 благодаря голам Кузяева, Азмуна и Ерохина.

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