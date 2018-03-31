Сёмин прокомментировал поражение от "Амкара"

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Сёмин прокомментировал поражение от "Амкара"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин подвёл итоги матча 24-го тура чемпионата России против "Амкара".

"Мы обострили ситуацию в чемпионате. Чемпионат становится интереснее. Всё начинается сначала. Почему произошло такое? Тут много причин. Во-первых, большая группа игроков приехала буквально накануне матча. Второй и очень важный момент - после сборных такие матчи всегда очень сложные. Многое не получалось сегодня. Да и "Амкар" - неудобный соперник. Они всегда хорошо играют в обороне" - сказал Сёмин.

Не пропустите видеообзор матча "Амкар" - "Локомотив". | http://soccernews.ru

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