Сёмин прокомментировал поражение от "Амкара"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин подвёл итоги матча 24-го тура чемпионата России против "Амкара".

"Мы обострили ситуацию в чемпионате. Чемпионат становится интереснее. Всё начинается сначала. Почему произошло такое? Тут много причин. Во-первых, большая группа игроков приехала буквально накануне матча. Второй и очень важный момент - после сборных такие матчи всегда очень сложные. Многое не получалось сегодня. Да и "Амкар" - неудобный соперник. Они всегда хорошо играют в обороне" - сказал Сёмин.

Не пропустите видеообзор матча "Амкар" - "Локомотив". | http://soccernews.ru