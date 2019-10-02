Семин прокомментировал поражение от "Атлетико"
Наставник "Локомотива" Юрий Семин подвел итоги матча с "Атлетико" (0:2).
"Нам просто не хватило сил. Безусловно, из-за травмы Жемалетдинова пришлось вносить изменения, которые не пошли нам на пользу. Но таков футбол. Соперник был лучше, особенно во второй половине встречи.
До перерыва мы неплохо играли в защите и хорошо контратаковали. После первого тайма проанализировали ошибки и пытались что-то изменить, однако быстрый гол все испортил. Все равно нужно похвалить ребят. Они выкладывались по полной.
Настроение нормальное, так как мы проиграли одному из претендентов на победу в турнире. Нет никаких проблем", - заявил Семин.
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