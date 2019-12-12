Сёмин прокомментировал поражение от "Атлетико"

Наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин высказался после поражения своей команды от "Атлетико" в матче шестого тура группового этапа Лиги Чемпионов.

"С "Атлетико" играть с большими зонами и пространством - очень сложно. Поэтому мы решили выйти с тремя центральными защитниками. Второй момент - наш внутренний резерв. Мы его весь использовали. Чтобы обыгрывать такие команды, как "Атлетико", нужно обладать игроками такого же уровня. Тем не менее, в этом розыгрыше мы получили очень ценный опыт. Итоги? Мы объективно на своём месте в таблице. Это справедливо", - сказал Сёмин.

Напомним, что "железнодорожники" проиграли пять из шести матчей в ЛЧ и заняли последнее место в своей группе.

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