Сёмин прокомментировал поражение от "Чайки"

Фото: твиттер "Ростова"

Наставник "Ростова" Юрий Семин подвел итоги матча Кубка России с "Чайкой" (0:1).

"Мы много говорили о том, что это будет трудная игра, так как команда соперника очень сильно мотивирована. Первый тайм был плохо сыгран.

Почему произошла недооценка, необходимо разбираться. Во втором тайме имели преимущество, однако нужно забивать голы в таких ситуациях, мы не сумели этого сделать. Очень расстроены, однако жизнь продолжается", - заявил Семин.

Напомним, что "Ростов" потерял шансы на выход в 1/8 финала турнира.

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