Сёмин прокомментировал поражение от "Краснодара"

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Сёмин прокомментировал поражение от "Краснодара"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин высказался после матча 28-го тура чемпионата России против "Краснодара".

"Краснодар" играл очень хорошо. За исключением этих двух моментов, мы тоже играли достойно. Была напряжённая игра, она шла до ошибки. Эту ошибку, к сожалению, совершили мы" - сказал Сёмин.

Не пропустите видеообзор матча "Краснодар" - "Локомотив". | http://soccernews.ru

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