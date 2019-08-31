Семин прокомментировал поражение от "Ростова"

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Семин прокомментировал поражение от "Ростова"

Наставник "Локомотива" Юрий Семин высказался о матче против "Ростова" (1:2).

"Нами было допущено слишком много ошибок. За это мы и были наказаны соперником. Повлияла ли травма Миранчука? В какой-то мере. Здесь и травма, замены, перестановки игроков, но не стоит забывать и о наших ошибках", - заявил Семин.

Напомним, что после 8 туров "Локомотив" располагается на четвертом месте в РПЛ.

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