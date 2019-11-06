Семин прокомментировал поражение от "Ювентуса"

Наставник "Локомотива" Юрий Семин высказался об игре против "Ювентуса" (1:2).

"Очень разочарованы результатом. Можно было добыть очко, однако я все равно благодарю футболистов за проделанную работу. Это была отличная игра, в которой мы выполнили все поставленные задачи.

Безусловно, ошибки были, но это из-за усталости. Сегодня главным в игре была не тактика, а душа и сердце. Ребята играли сердцем", - заявил Семин.

После 4-х туров "железнодорожники" идут в группе на третьем месте, имея в активе 3 очка.

Читайте также: "Локомотив" проиграл "Ювентусу" в матче Лиги Чемпионов. | http://soccernews.ru