Семин прокомментировал признание Дзюбы лучшим игроком по итогам сезона 2019/20
Экс-главный тренер "Локомотива" Юрий Семин высказался о том, что форварда Артема Дзюбу признали лучшим игроком по итогам сезона-2019/20.
"Полностью согласен с тем, что Дзюбу признали лучшим игроком. Он конкретный человек, который делает разницу в очках и в счете. Все закономерно.
Сможет ли он стать лучшим в этом сезоне? А вы у него спросите. Он вам лучше скажет, лучше чувствует", - цитирует Семина Sport24.
В нынешнем сезоне футболист участвовал в 8 матчах, забив 6 голов и сделав 2 ассиста.
А еще: Дзюба догнал Аршавина в списке лучших бомбардиров в истории "Зенита"| http://soccernews.ru
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