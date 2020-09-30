Семин прокомментировал признание Дзюбы лучшим игроком по итогам сезона 2019/20

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Семин прокомментировал признание Дзюбы лучшим игроком по итогам сезона 2019/20

Экс-главный тренер "Локомотива" Юрий Семин высказался о том, что форварда Артема Дзюбу признали лучшим игроком по итогам сезона-2019/20.

"Полностью согласен с тем, что Дзюбу признали лучшим игроком. Он конкретный человек, который делает разницу в очках и в счете. Все закономерно.

Сможет ли он стать лучшим в этом сезоне? А вы у него спросите. Он вам лучше скажет, лучше чувствует", - цитирует Семина Sport24.

В нынешнем сезоне футболист участвовал в 8 матчах, забив 6 голов и сделав 2 ассиста.

А еще: Дзюба догнал Аршавина в списке лучших бомбардиров в истории "Зенита"| http://soccernews.ru
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