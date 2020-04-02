Сёмин прокомментировал продление паузы в РПЛ из-за коронавируса

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Сёмин прокомментировал продление паузы в РПЛ из-за коронавируса

Наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин порассуждал о решении РФС приостановить все футбольные турниры в стране до лета.

Напомним, что эти меры обусловлены пандемией коронавируса, которым в мире заразились уже более 951 тысячи человек.

"Думаю, в складывающейся ситуации - это верное решение. Каждый день принимаются новые решения. Если ситуация будет улучшаться, то, думаю, чемпионат откроют раньше. Другое дело - что делать нам, что делать игрокам? По всей видимости, все будут тренироваться по индивидуальной программе. Работу игроки обязательно должны делать, раз уж собираться вместе нельзя. Обращалось ли руководство "Локомотива" по поводу урезания зарплаты на время паузы? Ко мне лично нет", - сказал Сёмин.

"Локомотив" по итогам 22 туров занимает второе место в турнирной таблице российской Премьер-лиги.

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