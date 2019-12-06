Семин прокомментировал разгромное поражение от "Арсенала"
Наставник "Локомотива" Юрий Семин подвел итоги матча с тульским "Арсеналом" (0:4).
"В начале второго тайма мы пропустили быстрый гол, который оказал большое влияние на игру. Нас стали ловить на контратаках, мы совершили две ошибки, а далее было без разницы 0:2 или о:3.
После первого гола мы пытались отыграться, создавали моменты, однако "Арсенал" был хорош. Нужно все проанализировать. Это внушительное поражение", - заявил Семин.
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|18
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|3
|Краснодар
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|34
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|ЦСКА Москва
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|Ростов
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|Динамо Москва
|18
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|7
|Арсенал Тула
|18
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|Уфа
|18
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|Спартак Москва
|18
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|Урал
|18
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|11
|Ахмат
|18
|19
|12
|Оренбург
|17
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|18
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|Рубин
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|15
|Тамбов
|18
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|16
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|14