Семин прокомментировал разгромное поражение от "Арсенала"

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Семин прокомментировал разгромное поражение от "Арсенала"

Наставник "Локомотива" Юрий Семин подвел итоги матча с тульским "Арсеналом" (0:4).

"В начале второго тайма мы пропустили быстрый гол, который оказал большое влияние на игру. Нас стали ловить на контратаках, мы совершили две ошибки, а далее было без разницы 0:2 или о:3.

После первого гола мы пытались отыграться, создавали моменты, однако "Арсенал" был хорош. Нужно все проанализировать. Это внушительное поражение", - заявил Семин.

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