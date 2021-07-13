Семин прокомментировал реформы российского футбола
Фото: инстаграм Семина/Автор неизвестен
Экс-тренер московского "Локомотива" и сборной России Юрий Семин в разговоре со "Спорт-Экспресс" прокомментировал реформы лиг в российском футболе.
"Российскому футболу определенно нужны реформы. Они должны затрагивать юношеский футбол. Подобные преобразования у нас уже были, когда выходили 6 команд. Это ни к чему хорошему не привело. Единственное, что стало меньше людей ходить на стадионы. Конкретного результата, который планировали, так и не достигли.
В первую очередь необходимо обратить внимание на место откуда приходят футболисты. Изменения нам точно нужны. С чего начать? Необходимо провести дискуссию с теми людьми, которые много лет работают в футболе. Это обсуждение должно быть масштабным, ибо необходимо выслушать мнение каждого", - сказал Семин.
Напомним, что сегодня РФС опубликовала заявление о реформах российских футбольных лиг.
Также не пропустите: Черчесов подвел итоги своей работы в сборной России. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Черданцев высказался о реформе российских лиг
-
Мадридский суд отклонил апелляцию УЕФА по делу Суперлиги
-
Семин прокомментировал реформы российского футбола
-
РФС ответили, зачем нужны реформы лиг
-
РФС реформирует российские футбольные лиги
-
Черчесов подвел итоги своей работы в сборной России
-
"Интер" опубликовал ответ "Спортингу" по поводу Жоау Мариу
-
Курт Зума может перейти в "Рому"
-
"Локомотив" интересуется футболистом "Байера"
-
"Манчестер Юнайтед" контактирует с "Реалом" по поводу Варана
-
Доннарумма уже завтра подпишет контракт с ПСЖ
-
Семин прокомментировал переход Иосифова в "Вильярреал"
-
Фати пропустит подготовку "Барселоны" к сезону
-
"Реал" в августе сыграет товарищеский матч с "Миланом"
-
"Спортинг" подаст в суд на "Интер" из-за Жоау Мариу
-
5
Рамос высказался о возможном переходе Месси в ПСЖ
-
Райола начал работу по уходу Холанда из "Боруссии"
-
2
Назван состав символической сборной Кубка Америки. Месси и Неймар включены
-
Агент Йоахима Лева высказался о возможном назначении тренера в сборную России
-
Джорджина показала, как она плавает в купальнике под водой (видео)