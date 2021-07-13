Семин прокомментировал реформы российского футбола

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Семин прокомментировал реформы российского футболаФото: инстаграм Семина/Автор неизвестен

Экс-тренер московского "Локомотива" и сборной России Юрий Семин в разговоре со "Спорт-Экспресс" прокомментировал реформы лиг в российском футболе.

"Российскому футболу определенно нужны реформы. Они должны затрагивать юношеский футбол. Подобные преобразования у нас уже были, когда выходили 6 команд. Это ни к чему хорошему не привело. Единственное, что стало меньше людей ходить на стадионы. Конкретного результата, который планировали, так и не достигли.

В первую очередь необходимо обратить внимание на место откуда приходят футболисты. Изменения нам точно нужны. С чего начать? Необходимо провести дискуссию с теми людьми, которые много лет работают в футболе. Это обсуждение должно быть масштабным, ибо необходимо выслушать мнение каждого", - сказал Семин.

Напомним, что сегодня РФС опубликовала заявление о реформах российских футбольных лиг. 

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