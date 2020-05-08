Сёмин прокомментировал решение увеличить количество замен в матчах

Наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин высказался об утверждённой реформе футбольных правил, согласно которой до конца 2020 года каждой команде разрешается делать пять замен в матче вместо прежних трёх.

"Спорный момент. На мой взгляд, это будет затягивать игру, и этим будут пользоваться команды, которые хотят сохранить счёт, особенно в конце матча", - цитирует Сёмина "Р-Спорт".

Напомним, что число пауз на замены осталось прежним - не более трёх за встречу. Это сделано, чтобы нововведение не применялось с целью затягивания времени.

При этом реформа не обязательна к исполнению - каждая отдельная лига самостоятельно примет решение на этот счёт.

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