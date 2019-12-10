Сёмин прокомментировал санкции ВАДА, наложенные на Россию

Теги юрий семин

Сёмин прокомментировал санкции ВАДА, наложенные на Россию

Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин высказался по поводу решения исполкома ВАДА в отношении российских футболистов.

"Мы будем играть на чемпионате Европы, а чемпионат мира ещё далеко. Российский футбол нигде не фигурирует и никогда не фигурировал в негативном плане", - передает слова Семина "Чемпионат".

Напомним, что исполком WADA решил отстранить Россию от всех крупных международных соревнований сроком на четыре года из-за нарушений, связанных с допингом.

Позже глава комитета Всемирного антидопингового агентства по соответствию Джонатан Тэйлор сказал, что Россия сможет выступать под своим флагом и гимном в квалификационном раунде ЧМ-2022.

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