Семин прокомментировал слова Геркуса

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Семин прокомментировал слова Геркуса

Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин рассказал, что думает о словах экс-генерального директора клуба Ильи Геркуса.

Напомним, функционер в интервью "Чемпионату" сказал, что скучает по специалисту.

"Интервью Геркуса я ещё не читал. Он говорит, что скучает по мне, и хорошо отзывается? А почему ему надо плохо обо мне отзываться? Геркус не может отзываться обо мне плохо, потому что у меня во главе всего всегда стоял футбол. И будет стоять дальше. И тогда всегда всё будет хорошо. Кто бы что ни написал, футбол для меня - самое главное. Я служу ему и клубам, в которых работаю.

Что касается слов Геркуса, что иск к нему может вредить имиджу «Локомотива», то лично я всегда только приподнимал имидж клуба", - сказал.

Напомним, функционер был директором "железнодорожников" с 2016 по 2018 год.

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