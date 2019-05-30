Сёмин прокомментировал слухи об интересе "Локомотива" к Роману Ерёменко

Наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин назвал недостоверной информацию о возможном приобретении полузащитника "Ростова" Романа Ерёменко.

"Это слухи. Я не могу говорить о Ерёменко, он сегодня игрок другого клуба. Поэтому даже не могу сказать, вписался бы он в состав "Локомотива" или нет", - сказал Сёмин.

32-летний Еремёнко перешёл в "Ростов" в январе этого года на правах свободного агента. В его активе 11 матчей, 4 гола и 3 ассиста.

Ранее СМИ утверждали, что финский хавбек интересен "Локомотиву" и "Краснодару".

Контракт футболиста с "Ростовом" рассчитан до июня 2021 года. Его стоимость оценивается в 3 миллиона евро.

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