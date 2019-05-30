Сёмин прокомментировал слухи об интересе "Локомотива" к Роману Ерёменко

Теги локомотив москваюрий семинроман еременкоростов

Сёмин прокомментировал слухи об интересе "Локомотива" к Роману Ерёменко

Наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин назвал недостоверной информацию о возможном приобретении полузащитника "Ростова" Романа Ерёменко.

"Это слухи. Я не могу говорить о Ерёменко, он сегодня игрок другого клуба. Поэтому даже не могу сказать, вписался бы он в состав "Локомотива" или нет", - сказал Сёмин.

32-летний Еремёнко перешёл в "Ростов" в январе этого года на правах свободного агента. В его активе 11 матчей, 4 гола и 3 ассиста.

Ранее СМИ утверждали, что финский хавбек интересен "Локомотиву" и "Краснодару".

Контракт футболиста с "Ростовом" рассчитан до июня 2021 года. Его стоимость оценивается в 3 миллиона евро.

Не пропустите: "Локомотив" взял курс на омоложение команды. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Дзюба начал сотрудничать с Жорже Мендешем

Дзюба начал сотрудничать с Жорже Мендешем

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 30 64
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 30 56
3 Краснодар Краснодар 30 56
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 30 51
5 Спартак Москва Спартак Москва 30 49
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 30 46
7 Оренбург Оренбург 30 43
8 Ахмат Ахмат 30 42
9 Ростов Ростов 30 41
10 Урал Урал 30 38
11 Рубин Рубин 30 36
12 Динамо Москва Динамо Москва 30 33
13 Крылья Советов Крылья Советов 30 28
14 Уфа Уфа 30 26
15 Анжи Анжи 30 21
16 Енисей Красноярск Енисей Красноярск 30 20
Полная таблица

топ-5 тегов