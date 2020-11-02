Семин прокомментировал состав сборной России на ноябрьские матчи
Бывший тренер "Локомотива" Юрий Семин высказался по поводу состава сборной России на ноябрьские матчи.
Напомним, национальная команда встретится с Молдавией в рамках товарищеской встречи и с сыграет с Турцией и Сербией в Лиге наций.
"Список вызванных игроков говорит о том, что у главного тренера Станислава все под контролем. Как только кто-то из игроков - не важно, молодой он или старый - проводит определенное количество матчей на хорошем уровне, на него обращают внимание. А дальше уже все зависит от самого игрока, как он себя проявит. Одному могут дать два тайма, другому 15 мин. Их дальнейшая судьба зависит от того, как они себя покажут.
Много ли новичков попробует Черчесов? Не знаю, если вызвал, наверное, постарается всех попробовать. Самое главное, что они у него под контролем. Он всех увидит в своем тренировочном режиме, и для него будет ясная картина", - цитирует Семина "СЭ".
Матч России с Молдавией состоится 12 ноября. Начало игры - в 20:00 (мск).
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