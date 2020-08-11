Семин прокомментировал судейский скандал на матче "Спартак" - "Сочи"

Экс-главный тренер "Локомотива" Юрий Семин высказался по поводу судейского скандала "Спартак" - "Сочи" (2:2).

Напомним, в ворота "Спартака" были назначены два спорных пенальти.

"Давайте говорить не про "Спартак", а в общем о судействе. Сейчас это случилось со "Спартаком", а до этого с "Сочи", еще раньше - с другой командой. Давайте говорить о судействе в целом, а не о конкретном клубе. Есть проблемы, которые надо решать. Вот и все.

Судейский заговор против "Спартака"? У каждого свое видение по этому поводу, но то, что судейство у нас не на уровне - здесь вопросов нет", - цитирует Семина Sport24.

Напомним, из-за скандала арбитры, обслуживающие данный матч, были отстранены от судейства.

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