Сёмин прокомментировал своё будущее после ухода из "Ростова"

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Бывший наставник "Ростова" Юрий Сёмин исключил свой уход на пенсию после увольнения из донского клуба.

"Будущее? Я ни в коем случае не собираюсь завершать тренерскую карьеру. Так и передайте болельщикам", - сказал 74-летний специалист.

Сёмин возглавлял "Ростов" с 4 августа. Под его руководством команда только 1 раз победила в 7 матчах при 3 ничьих и 3 поражениях.

"Жёлто-синие" сенсационно вылетели из Кубка России, а в РПЛ идут на 14-м месте в зоне переходных игр.

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