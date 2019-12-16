Семин прокомментировал свой странный пост в Instagram



Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин объяснил свой необычный пост в Instagram.

"А чего я написал? Наоборот, я написал хорошие вещи! Важные факторы – это травмы игроков, мы играли неполным составом. И дальше мы будем лучше играть, наверное, мы будем опытнее. А вас только интересует, когда я уйду? Мы не будем уходить, пусть другие уходят!" – приводят слова Семина российские СМИ.

Ранее сообщалось, что Семин может покинуть московский клуб в зимнее трансферное окно.

После 19 туров "Локомотив" занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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