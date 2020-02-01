Сёмин прокомментировал травму Антона Миранчука

Наставник "Локомотива" Юрий Семин высказался о травме хавбека Антона Миранчука.

"По моему, не все так страшно, диагноз будет известен завтра", - заявил Семин.

Напомним, что Миранчук травмировался в матче Кубка "Париматч" Премьер с "Партизаном" (1:1, по пенальти - 2:4). Предполагается, что игрок травмировал пятую плюсневую кость.

В этом сезоне Миранчук провел 12 игр, забил два гола и отдал один ассист.

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