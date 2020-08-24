Сёмин прокомментировал травму Баринова

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Сёмин прокомментировал травму Баринова

Бывший наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин высказался по поводу серьёзной травмы, которую получил накануне полузащитник "железнодорожников" Дмитрий Баринов.

Напомним, что у футболиста диагностировали разрыв передней крестообразной связки колена. Он пропустит не менее полугода.

"Во-первых, я сожалею! Во-вторых, мне очень жалко, что сезон вот так начался для Димы. Желаю быстрого выздоровления и терпения! Это часть жизни футболиста. "Локомотив" без Баринова будет другой командой? Это уже не ко мне вопрос", - сказал Сёмин.

23-летний Баринов - воспитанник "Локомотива", за основную команду сыграл 106 матчей, забил 6 голов и сделал 4 ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до 2023 года.

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