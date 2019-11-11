Сёмин прокомментировал травму Крыховяка

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Сёмин прокомментировал травму Крыховяка

Наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин рассказал о травме полузащитника своей команды Гжегожа Крыховяка.

Напомним, что поляк получил повреждение во время матча с "Краснодаром", после чего его увезли на скорой помощи.

"Наверное, у него серьёзное повреждение. Мне кажется, что у него сломан нос и сотрясение", - сказал Сёмин.

В этом сезоне на счету Крыховяка 7 забитых мячей и 3 ассиста в 19 играх.

Не пропустите: В "Локомотиве" сделали заявление по травме Крыховяка. | http://soccernews.ru
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