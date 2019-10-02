Сёмин прокомментировал травму Смолова

Наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин высказался касательно повреждения, полученного форвардом команды Фёдором Смоловым в матче второго тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Атлетико".

"У Смолова, скорее всего, ничего страшного нет", - сказал Сёмин.

По словам самого футболиста, он подвернул голеностоп.

В текущем сезоне 29-летний Смолов провёл за "Локомотив" 13 матчей, забил 4 гола и сделал 3 ассиста.

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