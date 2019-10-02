Сёмин прокомментировал травму Смолова
Наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин высказался касательно повреждения, полученного форвардом команды Фёдором Смоловым в матче второго тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Атлетико".
"У Смолова, скорее всего, ничего страшного нет", - сказал Сёмин.
По словам самого футболиста, он подвернул голеностоп.
В текущем сезоне 29-летний Смолов провёл за "Локомотив" 13 матчей, забил 4 гола и сделал 3 ассиста.
Не пропустите: Семин прокомментировал поражение от "Атлетико". | http://soccernews.ru
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