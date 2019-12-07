Сёмин прокомментировал уход болельщиков с трибун во время матча "Арсенал" - "Локомотив"
Наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин высказался по поводу акции протеста фанатов против действий полиции.
Напомним, что во время первого тайма матча 19-го тура РПЛ между "железнодорожниками" и тульским "Арсеналом" активные болельщики обеих команд ушли с трибун.
"Ситуация сложная с обеих сторон. Когда Луиш Фигу перешёл из "Барселоны" в "Реал", его тоже оскорбляли во время матчей. Наверное, тогда в Испании приняли какое-то правильное решение, и дальше дело не пошло. В интересах футбола болельщики и правоохранительные органы должны найти общий язык. Без болельщиков футбола нет. Такие акции не в интересах футбола ни с одной, ни с другой стороны.
А Дзюбе - терпеть. Он крепкий парень. Когда игрок переходит из одного клуба в другой, он должен понимать, что подобные ситуации будут, что он получит долю критики. Нужно терпеть", - сказал Сёмин.
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