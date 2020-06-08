Семин прокомментировал уход Хеведеса из "Локомотива"

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Семин прокомментировал уход Хеведеса из "Локомотива"

Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин высказался об уходе из московского клуба немецкого защитника Бенедикта Хеведеса, с которым был расторгнут контракт по обоюдному согласию сторон.

"За все время нахождения в клубе Хеведес был профессионалом высочайшего уровня, у которого учились наши молодые игроки. Они учились у него отношению к делу, тактическому пониманию игры, его бескорыстному служению футболу, в том числе — "Локомотиву". Я получил огромное удовольствие, работая с ним. Хеведес еще до Нового года хотел уйти из "Локомотива" и вернуться в Германию. Я с ним имел долгий разговор и еще раз хочу сказать спасибо, что он остался и сыграл эти три игры превосходно", — приводит слова Семина Sport24.

Ранее сообщалось, что Хеведес может перейти в "Кельн".

Хеведес перешел в "Локомотив" летом 2018 года из "Шальке" за пять миллионов евро. В составе российского клуба он провел 50 матчей во всех турнирах и забил четыре гола.

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