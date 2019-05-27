Семин прокомментировал уход Игоря Денисова из "Локомотива"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассказал, что думает об уходе Игоря Денисова из клуба. Об этом пишет Sport24.

"Я еще не обладаю этой информацией, мне не сказали, потому что мы ушли в отпуск. Когда буду ею обладать, тогда буду говорить, а пока обращайтесь в клуб", - сказал Семин.

Ранее сообщалось, что Денисов покинет московский клуб.

Денисов выступает за "Локомотив" с лета 2016 года. Вместе с клубом он выиграл чемпионат России (2017/18) и Кубок страны (2016/17, 2018/19).

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