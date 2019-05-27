Семин прокомментировал уход Игоря Денисова из "Локомотива"
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассказал, что думает об уходе Игоря Денисова из клуба. Об этом пишет Sport24.
"Я еще не обладаю этой информацией, мне не сказали, потому что мы ушли в отпуск. Когда буду ею обладать, тогда буду говорить, а пока обращайтесь в клуб", - сказал Семин.
Ранее сообщалось, что Денисов покинет московский клуб.
Денисов выступает за "Локомотив" с лета 2016 года. Вместе с клубом он выиграл чемпионат России (2017/18) и Кубок страны (2016/17, 2018/19).
А еще: Денисов: "Наши пути расходятся, но время, проведенное в команде, всегда буду вспоминать с теплотой"| http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
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|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20