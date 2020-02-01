Семин прокомментировал уход Смолова

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Семин прокомментировал уход Смолова

Наставник "Локомотива" Юрий Семин высказался об уходе Федора Смолова.

"Смолов хотел перебраться в зарубежный чемпионат. Теперь все будет зависеть от него, никто не препятствовал его уходу.

Кто теперь будет играть в атаке? У нас есть три матча, чтобы определиться. Могу заверить, что перевод Рифата Жемалетдинова в атаку не окончательный вариант.

Будем ли мы искать замену Смолову? Пока не знаю, может да, а может и нет. Вырастим форварда у себя, также у нас есть Эдер", - заявил Семин.

Напомним, что Смолов на правах аренды перебрался в "Сельту".

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