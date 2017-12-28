Семин прокомментировал возможный переход Дзюбы в "Локомотив"
Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал слухи, которые связывают его клуб с форвардом питерского "Зенита" Артемом Дзюбой.
"Дзюба? Мы не можем называть фамилии. Это раз. А во-вторых, хочу еще раз подчеркнуть: в первую очередь, меня заботит возвращение травмированных игроков. Это будет усилением. Нам предстоит за месяц привести в порядок ребят, которые не играли по 7-8 месяцев. Всего месяц! Представляете, какие цифры? Но, опять же, я не откажусь и от качественных новичков. Потому что свежая кровь всегда нужна", - цитирует наставника "железнодорожников" Российская газета.
Напомним, "Локомотив" может потерять своего защитника. | soccernews.ru
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