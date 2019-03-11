Сёмин прокомментировал возвращение Смолова в сборную России

Наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин прокомментировал возвращение нападающего своей команды Фёдора Смолова в сборную России.

Напомним, что 29-летний футболист не вызывался в национальную команду после Чемпионата Мира 2018 года.

"Вызов в сборную Смолова - это полностью его заслуга. Вчера он хороший матч провёл, и показывает хороший футбол. Поэтому, наверное, его снова вызвали в сборную после перерыва. Я думаю, таких игроков, как Смолов, не очень много, поэтому всё справедливо. У каждого игрока есть какой-то определённый период, когда случаются спады. На мой взгляд, Смолов сейчас значительно лучше выглядит как в физическом, так и в психологическом плане. Поэтому он готов играть в национальной сборной", - сказал Сёмин.

В текущем сезоне Смолов сыграл за "Локомотив" 16 матчей, забил 4 гола и сделал 1 ассист.

Не пропустите: "Локомотив" на выезде обыграл "Анжи" в матче РПЛ. | http://soccernews.ru