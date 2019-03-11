Сёмин прокомментировал возвращение Смолова в сборную России
Наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин прокомментировал возвращение нападающего своей команды Фёдора Смолова в сборную России.
Напомним, что 29-летний футболист не вызывался в национальную команду после Чемпионата Мира 2018 года.
"Вызов в сборную Смолова - это полностью его заслуга. Вчера он хороший матч провёл, и показывает хороший футбол. Поэтому, наверное, его снова вызвали в сборную после перерыва. Я думаю, таких игроков, как Смолов, не очень много, поэтому всё справедливо. У каждого игрока есть какой-то определённый период, когда случаются спады. На мой взгляд, Смолов сейчас значительно лучше выглядит как в физическом, так и в психологическом плане. Поэтому он готов играть в национальной сборной", - сказал Сёмин.
В текущем сезоне Смолов сыграл за "Локомотив" 16 матчей, забил 4 гола и сделал 1 ассист.
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