Семин прокомментировал вызов в сборную России Игнатьева

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Семин прокомментировал вызов в сборную России Игнатьева

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассказал, что думает о вызове игрока команды Владислава Игнатьева в сборную России. Об этом сообщает "РБ- Спорт".

"О вызове Игнатьева в сборную узнал от вас. Поздравлять его пока не с чем, вот выиграют - будем. Никакой тревоги за то, что игрок может получить травму в сборной, нет. Национальная команда и ее матчи - это самое важное. Это футбол, это жизнь - все может быть. В сборную все стремятся попасть", - сказал Семин.

Матч Россия - Шотландия состоится 10 октября в Москве. Начало - в 21:45 (мск). 13 октября национальная команды встретится с Кипром. Игра начнется в 19:00 (мск).

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