Семин прокомментировал заявку сборной России на Евро-2020

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Семин прокомментировал заявку сборной России на Евро-2020 Фото сайт "Локомотива"

Экс-тренер "Локомотива" Юрий Семин поделился мнением о заявке сборной России на Евро-2020.

"Черчесов имеет свое мнение касательно этого состава. Он провел с ними сборы, знает, какая будет тактика, видит здоровье футболистов. Поэтому Черчесов сделал свой выбор, что совершенно закономерно.

Жаль, что Захарян не сможет сыграть из-за болезни, он мог быть основным футболистом. А сборной пожелаем удачи, побед и занять высокое место", - приводит слова Семина "Чемпионат".

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