Семин прокомментировал заявку сборной России на Евро-2020
Фото сайт "Локомотива"
Экс-тренер "Локомотива" Юрий Семин поделился мнением о заявке сборной России на Евро-2020.
"Черчесов имеет свое мнение касательно этого состава. Он провел с ними сборы, знает, какая будет тактика, видит здоровье футболистов. Поэтому Черчесов сделал свой выбор, что совершенно закономерно.
Жаль, что Захарян не сможет сыграть из-за болезни, он мог быть основным футболистом. А сборной пожелаем удачи, побед и занять высокое место", - приводит слова Семина "Чемпионат".
Читайте также: Опубликована итоговая заявка сборной России на Евро-2020. | http://soccernews.ru
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