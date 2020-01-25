Сёмин просил подписать Комличенко, руководство "Локомотива" отказало тренеру

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Сёмин просил подписать Комличенко, руководство "Локомотива" отказало тренеру

Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин хотел видеть в своей команде форварда "Млады Болеслав" Николая Комличенко.

Как сообщают российские СМИ, 72-летний специалист просил купить этого футболиста летом и осенью, однако руководство московского клуба не прислушалось к наставнику.

Боссы "железнодорожников" были готовы раскошелиться на воспитанника "Краснодара" только в случае ухода Фёдора Смолова или Эдера, однако оба нападающих остались в команде.

В итоге Комличенко находится в шаге от перехода в "Динамо", которое заплатит за него 3,5 миллиона евро.

Не пропустите: Переход Комличенко в "Динамо": медобследование успешно пройдено, осталось подписать контракт. | http://soccernews.ru
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