Сёмин просил подписать Комличенко, руководство "Локомотива" отказало тренеру

Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин хотел видеть в своей команде форварда "Млады Болеслав" Николая Комличенко.

Как сообщают российские СМИ, 72-летний специалист просил купить этого футболиста летом и осенью, однако руководство московского клуба не прислушалось к наставнику.

Боссы "железнодорожников" были готовы раскошелиться на воспитанника "Краснодара" только в случае ухода Фёдора Смолова или Эдера, однако оба нападающих остались в команде.

В итоге Комличенко находится в шаге от перехода в "Динамо", которое заплатит за него 3,5 миллиона евро.

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