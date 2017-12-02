Семин против Бердыева: "Локомотив" пройдет испытание "Рубином"

"Локомотив" – "Рубин"

Стадион: "РЖД Арена" (Москва)

Начало матча: 16:30

Арбитр: Сергей Лапочкин (Санкт-Пеьербург)

Субботняя программа 19-го тура чемпионата России завершится одним из центральных противостояний уик-энда, в рамках которого "Локомотив" примет "Рубин". Эта встреча интересна, прежде всего, тем, что между собой столкнуться два тренера, которые проповедуют схожую футбольную философию. Что Юрий Семин, что Курбан Бердыев являются максимально эффективными тренерами, которые предпочитают строит игру на контратаках.

В матче первого круга "рубиновые" были близки к тому, чтобы завоевать три очка в матче с "железнодорожниками", но гол Кверквелии на последней минуте принес очко столичному клубу. В общем-то, Курбан Бердыев на предматчевой пресс-конференции не жалел теплых слов в адрес "Локомотива", отмечая то, что "красно-зеленые" абсолютно заслуженно лидируют в чемпионате России по футболу. Для "Локо" очень важно уйти на зимний перерыв с как можно большим отрывом, потому как команда Юрия Семина наконец-то имеет реальный шанс побороться за золотые медали.

У "Рубина" все очень плохо складывается. Команда из Татарстана даже и не может мечтать о попадании в еврокубки, несмотря на наличие добротного состава и именитого главного тренера. В последний раз "рубиновые" побеждали "Ростов, а э о было еще в середине октября. С другой стороны, подопечным Бердыева нечего и терять, ведь только хуже для нынешнего "Рубина" может быть только место в зоне вылета.

Интересные факты противостояния "Локомотива" и "Рубина":

"Локомотив" и "Рубин" между собой встречались 35 раз и чаще всего играли вничью – 14 поединков. Минимальное преимущество побед на стороне казанцев - 11 против 10 – у москвичей.

"Рубиновые" забили всего один раз больше двух голов за игру в нынешнем сезоне. Это случилось в домашнем матче с "Анжи", где подопечные Курбана Бердыева выиграли со счетом 6:0.

"Рубин" не побеждал на протяжении последних пяти матчах внутреннего первенства России.

Ориентировочные составы на игру:

Локомотив: Коченков, Баринов, Михалик, Кверквелия, В. Денисов, Тарасов, Коломейцев, Ан. Миранчу, Фернандеш, Ал. Миранчук, Фарфан

Рубин: Джанаев, Сорокин, Навас, Сигурдссон, Бауэр, Камболов, М’Вила, Кудряшов, Оздоев, Ахметов, Канунников

Прогноз на матч "Локомотив" – "Рубин":

Единственное, что напрашивается в прогнозе к этому матчу, так это то малое количество забитых голов. А вот что касается победителя, то ту фаворитом по понятным причинам является "Локомотив, выигрыш которого оценивается в 1.9. В то время, как виктория "Рубина" равняется 4.5.

Богдан Архипенко

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