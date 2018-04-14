Семин: "Провели мощный матч, хотя счет на табло, может быть, и не соответствует игре"

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Семин: "Провели мощный матч, хотя счет на табло, может быть, и не соответствует игре"Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал очередную победу своей команды в матче 26-го тура РФПЛ над земляками из "Динамо".

"Очень мощный матч, болельщиков много собралось на эту игру, нужно их поблагодарить. Футболисты, на мой взгляд, отблагодарили их. Счет на табло, может быть, не соответствует игре, но мы играли очень целеустремленно, как финал. Очень много борьбы было с обеих сторон", - цитирует наставника "железнодорожников" Чемпионат.

Напомним, "Локомотив" обыграл "Динамо" со счетом 4:0

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