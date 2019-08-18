Семин проводит 600-й матч на посту главного тренера в РПЛ

Теги локомотив москваюрий семин

Семин проводит 600-й матч на посту главного тренера в РПЛ

Для Юрия Семина матч 6-го тура чемпионата России "Динамо" - "Локомотив" (1:1; первый тайм) стал 600-м на посту главного тренера в чемпионатах России.

Отметим, что по данному показателю 72-летний тренер стал первым в истории, на втором месте располагается Валерий Газзаев, у которого 115 игр.

"Мы поздравляем Юрия Палыча! Впереди еще много рекордов!" - говорится в сообщении железнодорожников.

За всю карьеру Семин тренировал "Локомотив", "Анжи", "Мордовию" и "Динамо". 

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