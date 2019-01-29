Сёмин прояснил ситуацию с будущим Мануэла Фернандеша

Наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин прояснил ситуацию с будущим ведущего полузащитника своей команды Мануэла Фернандеша.

"Он должен принять решение. Если до этого с ним никто не разговаривал и не делал предложений, то сейчас предложение (о продлении контракта - прим. soccernews.ru) сделано. Примет - будет с нами дальше. Не примет - это жизнь, он уйдёт. Либо летом, когда контракт закончится. Либо раньше" - цитирует Сёмина Чемпионат.com.

Ранее сообщалось, что 32-летнего португальца хотят приобрести "Милан", "Галатасарай" и "Истанбул".

Фернандеш выступает за "Локомотив" с 2014 года, в текущем сезоне он забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 22 матчах.

Действующий контракт футболиста с "железнодорожниками" истекает летом 2019 года. Его стоимость оценивается в 5 миллионов евро.

Не пропустите: Крыховяк сделал заявление о своём будущем в "Локомотиве". | http://soccernews.ru