Семин: "Радует первое место "Локомотива"

Теги локомотив москваюрий семин

Семин: "Радует первое место "Локомотива"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал промежуточное лидерство его команды в чемпионате России.

"Конечно, первое место радует. Но больше порадовало отношение игроков к минувшему матчу с ЦСКА (3:1). Я говорю о настрое команды, об их самоотдаче и подготовке. А очки считать рано. Но я думаю, что из трех минувших матчей два мы провели на очень хорошем уровне", – сказал в эфире программы "Все на футбол" Семин.

Напомним, что "Локомотив" набрал шесть очков в двух стартовых поединках Премьер-лиги. Впрочем, "Локо" лишь по дополнительным показателям опережает "Зенит", "Краснодар" и "Ахмат", которые также набрали по шесть очков.

Не пропустите: "Ростов" проиграл "Ахмату". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

"Манчестер Юнайтед" побеждает мадридский "Реал" в серии послематчевых пенальти

"Манчестер Юнайтед" побеждает мадридский "Реал" в серии послематчевых пенальти

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 2 6
2 Краснодар 2 6
3 Зенит Санкт-Петербург 2 6
4 Ахмат 2 6
5 Урал 2 4
6 Уфа 2 4
7 ЦСКА Москва 2 3
8 Анжи 2 3
9 Спартак Москва 2 2
10 Динамо Москва 2 1
11 Ростов 2 1
12 Рубин 2 0
13 Арсенал Тула 1 0
14 Амкар 2 0
15 СКА Хабаровск 1 0
16 Тосно 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов