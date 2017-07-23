Семин: "Радует первое место "Локомотива"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал промежуточное лидерство его команды в чемпионате России.

"Конечно, первое место радует. Но больше порадовало отношение игроков к минувшему матчу с ЦСКА (3:1). Я говорю о настрое команды, об их самоотдаче и подготовке. А очки считать рано. Но я думаю, что из трех минувших матчей два мы провели на очень хорошем уровне", – сказал в эфире программы "Все на футбол" Семин.

Напомним, что "Локомотив" набрал шесть очков в двух стартовых поединках Премьер-лиги. Впрочем, "Локо" лишь по дополнительным показателям опережает "Зенит", "Краснодар" и "Ахмат", которые также набрали по шесть очков.

Не пропустите: "Ростов" проиграл "Ахмату". | http://soccernews.ru