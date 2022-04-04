Семин раскритиковал игру "Спартака"

Фото: твиттер Семина\Автор неизвестен

Бывший главный тренер "Локомотива" и сборной России Юрий Семин поделился мнением об игре, которую показывает московский "Спартака" в последних матчах РПЛ.

"Спартак" сейчас играет на уровне команд, которые борются за выживание. Это все, что можно сейчас о них сказать.

А вылетят или нет – не знаю. Все могут вылететь. Но то, что они выступают на уровне команд из нижней части таблицы – точно", – сказал Семин.

Напомним, что после поражения от "Локомотива" (0:1) "Спартак" находится на расстоянии 6 очков от зоны вылета.

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