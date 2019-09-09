Семин раскритиковал календарь матчей "Локомотива"
Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин подверг критике календарь матчей чемпионата России, из-за которого его команда проведет пять матчей за две недели.
14 сентября "железнодорожники" на выезде сыграют с "Сочи" в Российской Премьер-Лиге. 18-го клуб отправится в Леверкузен на матч Лиги Чемпионов против "Байера". 22 сентября "Локомотиву" предстоит гостевая играл с "Оренбургом" в РПЛ. 25-го московский клуб сыграет в гостях с "Балтикой" в рамках 1/16 финала Кубка России. 28 сентября "Локомотив" примет "Зенит" в РПЛ.
"У нас сейчас начнется сложнейший период. И считаю, что для "Локомотива", как для участника Лиги чемпионов, можно было бы сделать более щадящий календарь. Но в который раз этого не произошло. Мы за 14 дней должны провести 5 матчей. Из них четыре выезда. После "Байера", с которым играем в Леверкузене, "Оренбург". Матч вообще начинается в 11.30. Дальше через два дня после встречи с "Зенитом" встречаемся с "Атлетико"
Это колоссальная нагрузка на организмы футболистов. Мы за этот период не проведем ни одной тренировки развивающего характера. Когда-нибудь об этом у нас задумаются?" - приводят слова Семина российские СМИ.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ростов
|8
|17
|2
|Краснодар
|7
|14
|3
|Спартак Москва
|7
|14
|4
|Локомотив Москва
|8
|14
|5
|Зенит Санкт-Петербург
|7
|14
|6
|ЦСКА Москва
|7
|13
|7
|Арсенал Тула
|7
|13
|8
|Урал
|7
|10
|9
|Рубин
|8
|10
|10
|Уфа
|8
|10
|11
|Динамо Москва
|8
|9
|12
|Крылья Советов
|8
|7
|13
|Ахмат
|7
|7
|14
|Сочи
|8
|6
|15
|Оренбург
|8
|5
|16
|Тамбов
|7
|4