Семин раскритиковал "Локомотив" из-за продажи Миранчука
Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин подверг критике руководство московского клуба из-за предстоящего трансфера полузащитника Алексея Миранчука в "Аталанту" за 14 миллионов евро.
"К Лиге Чемпионов команды обычно усиливаются. Команды там представляют страну, лигу, а у "Локомотива" все наоборот. Отпускают лучших. Если Головин уехал в "Монако" за максимальную сумму: 30 миллионов — это можно понять, а 14 миллионов — это непонятно. Это говорит о квалификации наших знаменитых руководителей", — приводят слова Семина российские СМИ.
В ближайшее время 24-летний Миранчук отправится в Италию, чтобы пройти медицинское обследование. Если все будет в порядке, хавбек подпишет личный контракт с "Аталантой".
Не пропустите: Алексей Миранчук обратился к болельщикам "Локомотива" в связи с уходом из клуба. | http://soccernews.ru
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