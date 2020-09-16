Семин раскритиковал руководство "Локомотива" из-за ухода Миранчука

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Семин раскритиковал руководство "Локомотива" из-за ухода Миранчука

Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин подверг критике руководство московского клуба из-за продажи полузащитника Алексея Миранчука в "Аталанту".

"Локомотив" в Лиге Чемпионов представляет российский футбол, спонсоров, и в этот период взять и продать лучшего игрока, причем за очень небольшие деньги. Он стоит в два раза больше. Нужно было сделать просто — Алексей доигрывает эту Лигу Чемпионов до января, там он должен был хорошо себя проявить, и потом продавать его значительно дороже. Либо продать, но оставить его здесь в аренде. Но обезглавить команду перед Лигой чемпионов — это нонсенс", - приводит слова Семина "Матч ТВ".

Напомним, что 24-летний Миранчук перешел в "Аталанту" за 14,5 миллионов евро. Хавбек подписал с итальянским клубом контракт до лета 2024 года.

Миранчук является воспитанником "Локомотива". В составе "железнодорожников" он провел 228 матчей во всех турнирах, забил 43 гола и отдал 45 результативных передач.

Не пропустите: Алексей Миранчук хорошо заработал на своём трансфере в "Аталанту". | http://soccernews.ru
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