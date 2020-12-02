Семин раскритиковал руководство "Локомотива" после провала в ЛЧ

Бывший главный тренер "Локомотива" Юрий Семин подвел итоги матча 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Зальцбургом" (1:3).

"Футбол не обманешь! Футболом должны руководить люди, которые его любят и способные приносить ему пользу! Способности игроков и тренеров я не комментирую!" - написал специалист в своем инстаграме.

Отметим, "Локомотив" не смог выиграть ни один матч на данном этапе и потерял все шансы на выход из группы. В активе команды три балла после 4 туров.

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