Семин: "Рассчитываем на серьезный успех в Лиге Европы"

Главный тренер московского "Локомотива" Юрий Семин выразил надежду на удачное выступление своей команды в Лиге Европы.

"Cудя по турнирной таблице, выступление достаточно хорошее. Мы идем на первом месте. Но начать легко. Сложно закончить... Нам по силам дойти далеко. К тому же к декабрю должны восстановиться ведущие игроки - защитник сборной Хорватии Чорлука и бразильский нападающий Ари. Поэтому рассчитываем на серьезный успех", - цитирует наставника "железнодорожников" чемпионат.com.

Напомним, Мутко высказался о лидерстве "Локомотива". | soccernews.ru