Семин рассказал, чего не хватает "Локомотиву" для победы в Лиге Чемпионов

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин рассказал, что необходимо московскому клубу для победы в Лиге Чемпионов.

"Наверное, это очень просто. Нужны игроки уровня английской Премьер-лиги. На 4-5 позициях должны быть топ-игроки европейского, мирового уровня", - приводят слова Семина российские СМИ.

В минувшем сезоне "Локомотив" не вышел из группы в Лиге чемпионов, заняв четвертое место в группе. В следующем сезоне "железнодорожники" также сыграют в самом престижном клубном турнире Европы, так как заняли второе место в чемпионате России.

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