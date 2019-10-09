Сёмин рассказал, чего не хватило "Локомотиву" в матче с "Атлетико"
Наставник московского "Локомотива" Юрий Сёмин выразил мнение, что дополнительный день подготовки в преддверии матча с "Атлетико" помог бы его команде добиться лучшего результата.
"Считаю, если бы у нас оставалось чуть-чуть больше сил, сыграли бы лучше. А расстройство - это нормально. Все его испытывают, когда терпят неудачу. Если бы у "Локо" оказалось на один день больше на подготовку, результат мог бы стать другим? Конечно. И был бы", - сказал Сёмин.
Напомним, что "железнодорожники" на своём поле проиграли "Атлетико" со счётом 0:2.
Ранее Сёмин жаловался на календарь РПЛ и просил поменять его, однако лига не пошла на уступки "Локо".
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