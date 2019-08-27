Семин рассказал, что думает о возможном уходе из команды братьев Миранчуков



Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин рассказал, что думает о возможном уходе из команды Алексея и Антона Миранчуков. Об этом сообщает "Спорт Экспресс".

"Станут европейские топ-клубы интересоваться, значит, Алексей и Антон уйдут. А если обычные команды захотят их подписать, не вижу для ребят совершенно никакого смысла в переходах. Мы видели много отъездов российских игроков в Европу, я не буду называть фамилии. Что, трансфер в средний европейский клуб повысил их значимость?

Эти ребята что-то выиграли в Европе? Выросли как футболисты для сборной? Нет, не выиграли и не выросли. Так что, на мой взгляд и с учётом интересов национальной команды, на сегодня Миранчуки должны выступать здесь, в "Локомотиве", и радовать наших болельщиков", - сказал Семин.



Ранее сообщалось, что игроками интересуются топ-клубы Европы и "Зенит".



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