Семин рассказал, что думает о возможном уходе из команды братьев Миранчуков

Теги юрий семиналексей миранчукантон миранчуклокомотив москва

Семин рассказал, что думает о возможном уходе из команды братьев Миранчуков
Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин рассказал, что думает о возможном уходе из команды Алексея и Антона Миранчуков. Об этом сообщает "Спорт Экспресс".

"Станут европейские топ-клубы интересоваться, значит, Алексей и Антон уйдут. А если обычные команды захотят их подписать, не вижу для ребят совершенно никакого смысла в переходах. Мы видели много отъездов российских игроков в Европу, я не буду называть фамилии. Что, трансфер в средний европейский клуб повысил их значимость? 

Эти ребята что-то выиграли в Европе? Выросли как футболисты для сборной? Нет, не выиграли и не выросли. Так что, на мой взгляд и с учётом интересов национальной команды, на сегодня Миранчуки должны выступать здесь, в "Локомотиве", и радовать наших болельщиков", - сказал Семин.

Ранее сообщалось, что игроками интересуются топ-клубы Европы и "Зенит".

А еще: Антон Миранчук: "В "Барселону" поехал бы хоть на троллейбусе"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

"Ливерпуль" на вершине АПЛ, Гризманн осваивается на Камп Ноу, а ПСЖ пополняет лазарет: подводим главные итоги игровой недели

"Ливерпуль" на вершине АПЛ, Гризманн осваивается на Камп Ноу, а ПСЖ пополняет лазарет: подводим главные итоги игровой недели

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Краснодар Краснодар 7 14
2 Спартак Москва Спартак Москва 7 14
3 Ростов Ростов 7 14
4 Локомотив Москва Локомотив Москва 7 14
5 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 7 14
6 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 7 13
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 7 13
8 Урал Урал 7 10
9 Уфа Уфа 7 10
10 Рубин Рубин 7 10
11 Динамо Москва Динамо Москва 7 8
12 Ахмат Ахмат 7 7
13 Крылья Советов Крылья Советов 7 6
14 Тамбов Тамбов 7 4
15 Сочи Сочи 7 3
16 Оренбург Оренбург 7 2
Полная таблица

топ-5 тегов